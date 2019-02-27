Сайнс — лучший по итогам второго дня второй серии тестов Ф-1, Хэмилтон — девятый

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился второй день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1.

По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Макларена» Карлосу Сайнсу, который проехал быстрейший круг на шинах состава С4. Второй результат — в протоколе у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт», шины С4. Тройку лидеров замкнул пилот «Феррари» Себастьян Феттель, продемонстрировавший лучший круг на резине С3.

Отметим, российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят — седьмой, а представитель «Феррари» Шарль Леклер смог проехать только один установочный круг. Его напарник по «Скудерии» Себастьян Феттель попал в аварию из-за механических проблем.

Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 2-й день

1. Карлос Сайнс-младший (McLaren) 1:17.144 (130 кругов)

2. Серхио Перес (Racing Point) +0.698 (88)

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.051 (40)

4. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.065 (113)

5. Ромен Грожан (Haas) +1.186 (120)

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:18.395 +1.251 (128)

7. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.538 (101)

8. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.797 (74)

9. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.799 (102)

10. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) 1:19.056 +1.912 (58)

11. Роберт Кубица (Williams) +2.223 (130)

12. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +5.453 (72)

13. Шарль Леклер. Scuderia Ferrari (1).