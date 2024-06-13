«Это зависит от ФИА». Хорнер ответил Вольфу, который не хочет менять регламент по моторам

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на заявление Тото Вольфа, который не готов давать разрешение на внесение корректив в часть нового технического регламента, касающуюся разработки двигателей.

«Всегда есть тот, кто не хочет перемен. Но это зависит от ФИА. Как я уже говорил, никогда не поздно что-то изменить.

У них (ФИА. – Прим. «Чемпионата») есть все данные и симуляции. Нужно посмотреть, что в конечном итоге лучше для Формулы-1 и что сделает гонки лучше. Поэтому доверьтесь им и FOM, пусть они примут правильное решение», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

Ранее директор формульных соревнований ФИА Николас Томбасис говорил, что федерация готова к внесениям правок в проект нового регламента. При этом для изменения правил по моторам требуется согласие всех команд Формулы-1.