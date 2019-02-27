Ферстаппен: не идеальный день, но все равно хороший

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Голландец и его команда потеряли некоторое время из-за необходимости проверить болид после вылета Ферстаппена с трассы.



«Не идеальный день, но все равно хороший. Всегда есть вещи, которые ты хочешь проверить, вместо того чтобы ездить, пока что-нибудь не сломается. Мы провели обычные проверки сегодня днём, а затем вновь выехали в конце сессии. Но даже несмотря на задержку, которая у нас возникла, мы все равно сумели проехать более 120 кругов, так что я думаю, что это все равно был очень позитивный день. Чем больше кругов, тем лучше, а сегодня мы проехали много, так что в целом я доволен», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».