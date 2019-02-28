Леклер — лучший по итогам третьего дня тестов Ф-1, Албон — второй

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился третий день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Вторая строчка осталась за напарником Даниила Квята по «Торо Россо» Александером Албоном, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Все лидеры показали время на шинах типа С5.



Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 3-й день



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.231 (138 кругов)

2. Александер Албон («Торо Россо») +0.651 (115)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.853 (84)

4. Пьер Гасли («Ред Булл») +0.860 (65)

5. Даниэль Риккардо («Рено») +0.973 (62)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.265 (73)

7. Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») +1.325 (103)

8. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.408 (68)

9. Ромен Грожан («Хаас») +1.623 (15)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1.866 (85)

11. Джордж Расселл («Уильямс») — +1.899 (140)

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.968 (53)

13. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.632 (91).