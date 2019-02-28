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Расселл: совру, если скажу, что у «Уильямса» не самая медленная машина

Расселл: совру, если скажу, что у «Уильямса» не самая медленная машина
Авто / Формула-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не отрицает наличия больших проблем у команды и признаёт, что на сегодняшний день у них самый слабый болид в пелотоне.

«Совру, если скажу, что на данный момент у нас не самая медленная машина. Такова реальность. Ясно, нам нужно проделать кое-какую работу, но позитив в том, что мы сделали большой шаг с момента, когда я сел в болид 26 февраля. Кроме того, удалось совершить прогресс после вчерашней работы Кубицы. Надеюсь, завтра Роберт сможет сделать ещё один шаг.

Понимаем наши проблемы, признаём и делаем всё возможное, чтобы их устранить. Определённо, я очень доволен количеством кругов, которые нам удалось преодолеть, но время на круге всё ещё нас не устраивает, предстоит много работы. Мы сильно отстаём от остальных", — приводит слова Расселла Crash.

В ходе третьего дня второй серии предсезонных тестов Джордж Расселл преодолел 140 кругов дистанции.

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