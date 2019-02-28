Проблемы «Феррари» в ходе тестов были вызваны работой выхлопной системы

В ходе официальных предсезонных тестов команды «Хаас» и «Феррари» не один раз столкнулись с техническими проблемами, что сделало вторую серию тестов менее продуктивной для «Феррари». Итальянская команда уже третий день кряду сталкивается с теми или иными неисправностями. Сегодня, 28 февраля, Шарль Леклер преждевременно завершил заезды, остановившись за 20 минут до конца сессии.

Оказалось, проблемы, вызвавшие остановку, связаны с работой выхлопной системы, это было подтверждено и руководством «Феррари», сообщает Autosport. Позже о неполадках в этом аспекте заявил и глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

«Нам пришлось снять коробку передач и турбину, а дальше разбираться с коллектором выхлопной системы», — сказал функционер.

Также отмечается, что Кевин Магнуссен во время тестов сталкивался с проблемами программного обеспечения.