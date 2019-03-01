Леклер — о статусе второго пилота «Феррари»: это логично

Пилот «Феррари» Шарль Леклер понимает, почему он начинает свою карьеру в «Скудерии» со статусом второго номера.



Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что выступление Себастьяна Феттеля в 2019 году будет для итальянской команды приоритетным.



«Это не было для меня новостью, и я не думаю, что Маттиа что-то утрировал. Я знал, что так будет. Мне это понятно. Я новичок в «Феррари», поэтому логично, что один пилот предпочтительнее в ситуации, когда 50 на 50. И я полностью понимаю, что предпочтение будет отдано Феттелю. Но это не значит, что так должно быть всегда. Моя работа заключается в том, чтобы быть настолько быстрым, чтобы командного ранжирования не было», — цитирует Леклера GrandPX.news.