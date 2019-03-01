Младший брат Себастьяна Феттеля перешёл в «Мерседес»

Фабиан Феттель, младший брат пилота Формулы-1 Себастьяна Феттеля, подписал контракт с «Мерседесом» и в 2019 году будет выступать за немецкую команду в серии ADAC GT Masters. Об этом сообщает Bild.



Учитывая, что Себастьян в Формуле-1 выступает за «Феррари», то есть за одного из главных конкурентов «Мерседеса», Фабиан говорит, что изначально у него были смешанные чувства.



«Мерседес» всегда был нашим соперником. Так было практически для всей нашей семьи, потому что мой брат всегда выступал против них, поэтому сначала это было курьёзно. Но у меня нет проблем с тем, что мой брат конкурирует с «Мерседесом» в Формуле-1, ведь я выступаю за них в GT Masters. Себастьян хорошо это воспринял и сказал:« Если у тебя есть такая возможность, используй её».