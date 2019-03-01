Кэри заявил, что июнь — крайний срок для согласования правил на 2021 год

У Формулы-1 есть меньше четырёх месяцев, чтобы согласовать ключевые аспекты новых правил на 2021 год. Об этом заявил руководитель серии Чейз Кэри.

В конце 2020-го заканчивается действие договора между командами Формулы-1 и ФОМ, известного как Договор Согласия. Однако пока нет точного технического регламента на 2021-й год. ФИА потребовал её у Формулы-1 к июню текущего года.

«Мы понимаем, что есть публичные рынки, которые хотят определиться с условиями как можно скорее. Но мы потратим необходимое время и убедимся, что всё правильно согласуется с нашими партнёрами. Да, есть структуры, которые заставляют нас определиться к июню.

Я не собираюсь уточнять конкретные сроки для переговоров с командами. Они идут, у меня было несколько встреч на этой неделе с командами, поэтому они идут довольно живо. Мы хотим решить вопросы по 2021 году, время ещё есть, но мы все хотели бы иметь чёткое представление о будущем, поэтому мы стремимся завершить переговоры как можно быстрее. Безусловно, есть компоненты, с которыми мы хотим определиться к июню. Мы рассчитываем продвинуться вперёд», — цитирует Кэри RaceFans.