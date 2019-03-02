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Эггинтон: тесты 2019 года можно назвать успешными

Эггинтон: тесты 2019 года можно назвать успешными
Авто / Формула-1

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги восьми дней предcезонных тестов Формулы-1, отметив, что тесты для команды можно назвать успешными. В команде остались довольны работой силовой установки на тестах.

«Заключительный день тестов оказался продуктивным, вместе с Даниилом Квятом мы смогли многое протестировать, утром отработали квалификацию, а вечером провели имитацию гонки. Команда смогла выполнить запланированную программу, так что тесты 2019 года можно назвать успешными.

В вопросе силовой установки продолжаем двигаться по траектории надёжности, что можно назвать заслугой всех работников «Хонды», — приводит слова Джоди Эггинтона официальный сайт команды.

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