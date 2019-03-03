Феттель: нужно относиться к Мику Шумахеру справедливо

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о чемпионе Европейской Формулы-3, сыне семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мике.



«Советов о том, как Мик Шумахер должен пилотировать я давать не буду. Есть вещи, которые нельзя передать из своего опыта. Он должен набраться своего. От него сейчас высокие ожидания. И ему не нужно об этом напоминать, он всё понимает сам.



С одной стороны Мик — успешный молодой гонщик, который зарекомендовал себя благодаря результатам и достижениям. С другой — он сын Михаэля. Преимущества и недостатки в том, что ты — знаменитость сбалансированы. Иногда ему проще от того, что он сын Михаэля, иногда — нет. Но я рад за Мика и Михаэля, что он зашёл так далеко. Я надеюсь, что он получит шанс сделать последний шаг. Нужно относиться к Мику справедливо», — приводит слова Себастьяна Феттеля Bild.