Хэмилтон ответил СМИ, которые обвинили его в разгульном образе жизни

3 марта известный британский таблоид The Sun опубликовал ряд фото, на которых изображён пятикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На снимках видно, что британец садится в машину с несколькими девушками. Это породило разговоры о том, что спортсмен ведёт разгульный образ жизни.

Хэмилтон не стал молчать и обвинил издание в написании фейковых новостей. Соответствующее заявление он сделал посредством «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Минувшим вечером я отправился на отличный ужин с моей командой, родителями моего крестника, которые являются моими близкими друзьями. Здесь проходит неделя моды, и куда бы ты не пошёл, здесь повсюду знаменитости и модели. Я уехал с ужина вместе с командой и только сегодня утром обнаружил фейковую новость о том, что я якобы покинул это место в машине, полной девушек. Это моя команда. Я с ними работаю, и, конечно, мы приезжаем и уезжаем вместе. Грустно жить в мире, в котором у мужчины не может быть коллеги-женщины или подруги, без того, чтобы в СМИ не стали представлять это в ином свете.

На протяжении года вы пытаетесь дискредитировать меня и позорить мой имидж, но я здесь и я выше этого. Не так важно, что вы говорите или делаете. Я буду продолжать быть выше всего этого до самой смерти", — написал британец.