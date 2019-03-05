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Райкконен: всегда дорабатываю сидение сам, проще делать это самому

Райкконен: всегда дорабатываю сидение сам, проще делать это самому
Авто / Формула-1

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал видео, недавно попавшее в Сеть. На нём видно, как финн собственноручно дорабатывает сидение болида.

«Это для меня нормально. Я делаю это многие годы. Когда ты получаешь новое сидение, поначалу оно тебе кажется хорошим, но после сотни кругов ты всегда чувствуешь, как что-то сдавливает тебе рёбра или что-то в этом роде. Думаю, проще это делать самому. Потому что я знаю точно, где оно мне не совсем подходит», — приводит слова Райкконена GPblog.

Напомним, что Кими Райкконен в минувшем сезоне выступал за «Феррари». В «Скудерии» его заменил экс-пилот «Альфа Ромео», воспитанник гоночной Академии «Феррари» Шарль Леклер. В новой для себя команде Райкконен будет выступать вместе с Антонио Джовинацци.

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