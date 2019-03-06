Абитебуль: ФИА нужно продолжать работать над «серыми зонами» регламента

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль Международной автомобильной федерации стоит продолжать свою работу в направлении «серых зон» технического регламента.



«Ещё с 80-х годов политика «Рено» заключается в уважении правил, их формулировок и духа. Действия Международной автомобильной федерации идут в верном направлении, но по-прежнему остались способы использовать некоторые аспекты правил на их пределе, на границе допустимого», — приводит слова Сириля Абитебуля GrandPX.



Напомним, что ранее стало известно, что ФИА ужесточила правила относительно дополнительного резервуара в топливной системе моторов, что позволяло ведущим командам использовать так называемый «режим вечеринки» — квалификационный режим мотора, позволявший использовать больше мощности на быстром круге.