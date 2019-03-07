Экклстоун обеспокоен риском ухода топ-команд из Формулы-1

Экс-глава Формулы-1 Берни Экллстоун считает, что непоследовательность действий нового руководства чемпионата в лице Liberty Media может заставить топ-команды задуматься об уходе из серии. Экклстоун полагает, что затягивание ситуации с принятием регламента на 2021 год может привести именно к таким последствиям.

«Несмотря на всё то, что обо мне думают многие люди, я хочу, чтобы Формула-1 была в полном порядке. Когда я буду лежать на смертном одре, я хочу воодушевляться мыслями о том, что мне удалось создать чертовски классный продукт, который становится лучше и лучше. Мне не хочется думать, что всё пошло по ветру, ведь это дело всей моей жизни.

Чем больше Liberty Media затягивает с решением, тем выше риск, что какая-то из команд остановится. «Мерседес» может рассмотреть вариант с Формулой-E, потому что там считают, что эта серия движется в соответствии с духом времени. Или возьмите «Ред Булл», им не так уж и нужна Формула-1, они получают много внимания и от других выступлений, если они вдруг откажутся от Ф-1, это никак не навредит их бренду. Что касается «Феррари», это сильнейший бренд и его практически невозможно сломать. Они с лёгкостью могут переключиться на другие серии в автоспорте.

Так что чем больше затягивается этот вопрос, тем хуже как для команд, так и для Liberty Media. Если бы я был на месте акционеров, я бы спал гораздо спокойнее, зная, что у меня в кармане есть план на следующие 5 лет. Тогда бы все были довольны, а команды и промоутеры могли бы продолжать делать свою работу", — приводит слова Экклстоуна Speedweek.