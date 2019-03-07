Стартовал второй этап Кубка мира по бахам: видеообзор первого дня

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о старте второго этапа Кубка мира по бахам — «Дубаи Интернешнл Баха».



7 марта на автодроме в Дубаи был дан старт второго этапа Кубка мира по бахам. Он будет проходить только два дня, без разминочного пролога экипажи проедут два спецучастка 8 и 9 марта. Участники должны будут преодолеть в общей сложности 607 км, из них 407 км придутся на спецучастки, а 200 км на дорожные секции — лиазоны. В списке участников, допущенных после прохождения административных и технических проверок, 27 экипажей. Среди них 7 пилотов листа приоритета. 19 автомобилей представляют категорию Т1, 2 — Т2 и 6 — Т3.



Старт Dubai International Baja дал 29-летний шейх Мансур бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, член правящей семьи эмирата Дубай. Это самый младший сын правителя Дубая, который также является вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов.