Организаторы прервали СУ1 Ралли Мексики из-за опасного трамплина

Вчера, 7 марта, вечером в Гуанахуато (Мексика) cтартовал третий этап чемпионата мира по ралли 2019 года. Традиционно гонщики должны были преодолеть зрительский доп в 1,14 км.

Лучшее время продемонстрировал Эсапекка Лаппи на Toyota, проехавший участок за 1:00.6. При этом он при прыжке повредил трамплин за 100 метров до финиша и чуть не разбил машину. По соображениям безопасности организаторы решили прервать проведение допа, так как повреждённый трамплин представлял угрозу для спортсменов.

Гонщики Отт Тянак, Тьерри Нёвиль и Себастьен Ожье не смогли проехать спецучасток. Им было начислено условное время 1.01,2, что соответствует времени ставшего третьим Криса Мика, поскольку он был последним проехавшим дистанцию до остановки.

1. Эсапекка Лаппи (Citroën C3 WRC) — 1:00.6

2. Андреас Миккельсен (Hyundai i20 Coupe WRC) +0.1

3. Тьерри Нёвиль Hyundai i20 Coupe WRC) +0.6

3. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) +0.6

3. Отт Тянак (Toyota Yaris WRC) +0.6

3. Крис Мик (Toyota Yaris WRC) +0.6

3. Себастьен Ожье (Citroën C3 WRC) +0.6

8. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +1.5

8. Теему Сунинен (Ford Fiesta WRC) +1.5

10. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +1.7.