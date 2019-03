The Chemical Brothers выпустили клип про Формулу-1 с пилотом-собакой

Британский музыкальный коллектив The Chemical Brothers опубликовал видеоклип своей композиции We’ve Got to Try.

В центре сюжета клипа We’ve Got to Try собака по кличке Girl the Dog, которая учится управлять болидом Формулы-1, а затем совершает полёт в космос.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале The Chemical Brothers.

Вчера, 7 марта, Формула-1 в качестве анонса клипа выпустила ремикс We’ve Got to Try. Для его создания The Chemical Brothers ускорили песню до 15 тыс. битов, чтобы соответствовать 15 тыс. оборотов в минуту, которые способны выдавать нынешние турбомоторы Формулы-1. Как отмечается в сообщении пресс-службы Формулы-1, получившаяся трёхсекундная песня станет «новой глобальной звуковой идентичностью двигающейся вперёд Формулы-1», а песня We’ve Got to Try станет «звуком сезона-2019 Формулы-1».