Хэмилтон и Валентино Росси могут поменяться местами ради тестовых заездов

Производитель энергетических напитков компания Monster, являющаяся спонсором как многократного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, так и многократного чемпиона мира MotoGP Валентино Росси, работает над экспериментальным проектом. Речь идёт об обмене техникой между Хэмилтоном и Росси. Планируется, что британец попробует себя на тестовых заездах на мотоцикле «Ямаха», в то время как Валентино России проведёт тестовые заезды в Формуле-1 с «Мерседесом», сообщает Autosport.

Возможность такого обмена обсуждалась на протяжении нескольких лет, но приход Monster в MotoGP в качестве спонсора заводской команды «Ямахи» делает его осуществление более реальным.

Вместе с тем контракт Хэмилтона не предусматривает подобных экспериментов вплоть до завершения сезона Формулы-1 2019 года, поэтому осуществить задуманное будет возможно лишь не раньше декабря.

В прошлом Валентино Росси уже пилотировал болид Формулы-1. В частности, итальянец проходил тесты с «Феррари».