Васильев выиграл второй этап Бахи Дубая и занял общее четвёртое место

Завершился второй этап Кубка мира по бахам в Дубае. В субботу состоялся второй спецучасток, названный по имени спонсора — Nissan. Открывающему трассу второго гоночного дня шейху Халиду Аль-Кассими пришлось нелегко: едущий первым экипаж заведомо проигрывает своим конкурентам, как было накануне у Владимира Васильева. Поэтому стартовавший в трёх минутах от Аль-Кассими Якуб Пшигонски нагнал местного гонщика на середине дистанции, после чего началась очная борьба. Но перед самым финишем поляк застрял в небольшой дюне. Тем не менее Пшигонски финишировал, опередив соперника на 2 минуты 38 секунд. Таким образом, он выиграл Dubai Itnernational Baja c преимуществом в 1 минуту и 10 секунд.



За третью ступеньку на подиуме тоже развернулась серьёзная битва между прошлогодними соперниками по Кубку мира — Мартином Прокопом и Владимиром Васильевым. Россияне догнали чешского пилота уже на 60-м километре. Прокоп знал, что у него большой запас — 6 минут, три из которых он растерял на первой трети гонки. Логичной тактикой в этой ситуации было повиснуть на хвосте соперника, что Мартин и сделал. Победу на втором спецучастке одержал экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, но по итогам гонки россияне заняли четвёртое место: до третьей позиции им не хватило 2 минут 30 секунд. Вместе с тем россияне вышли на первое место по итогам двух бах.



Кубок мира по бахам. Общий зачёт



Васильев — 33 очка

Лауронен — 30

Пшигонски — 30

Ванагас — 26

Аль-Кассими — 21

Новиков — 18

Прокоп — 16