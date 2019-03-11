Боттас: собираюсь победить всех в этом году

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который в прошлом сезоне не выиграл ни одной гонки, рассказал о своём настрое на предстоящий сезон.



«Я вернулся в Финляндию, несколько раз напился, делал всё, что хотел. Потом у меня появился фотоаппарат, я начал фотографировать, сейчас это моё новое хобби, поэтому иногда я ходил гулять и фотографировал. Ещё я путешествовал с женой и друзьями в Южную Америку и не думал о Формуле-1. Когда вернулся, то решил, что выиграю у всех этом году



Да, титул чемпиона — это моя цель, и я чувствую, что могу это сделать. Но достичь этой цели будет тяжело. Прошлый сезон был довольно жёстким, он сделал меня крепче. Будет хорошо начать с нуля. Я понял, что первая половина сезона всегда очень важна. Я начал год довольно хорошо, просто иногда терял очки по разным причинам», — цитирует Боттаса Planet F1.