Хорнер ответил на вопрос, готов ли обменять Ферстаппена на Хэмилтона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему не хочет менять пилота своей команды Макса Ферстапенна на пятикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес».

«Не обменял бы. Макс — это будущее. Ему 21 год, и он развивается. И он, и Льюис — феноменальные гонщики. Льюис один из лучших в истории. Макс выигрывал Гран-при, но ему ещё предстоит побороться за чемпионство. Однако с точки зрения навыков, гоночного мастерства и скорости Макс способен идти нога в ногу с Льюисом.



По очкам Макс был лучшим после Хэмилтона во второй половине прошлого сезона, так что это показывает, насколько он был хорош. Макса критиковали за эмоции в инциденте с Оконом. По крайней мере была страсть. Такие эмоции важны для людей. Вот почему у него так много фанатов. Мы не хотим ванильных персонажей. Льюиса или любят, или ненавидят, и это хорошо.

Суть в том, какой Формула-1 должна быть после 2020 года, когда вступят новые правила. Пилоты должны быть звездами шоу. Они должны выходить из машин опустошёнными. На данный момент технологии играют слишком большую роль", — сказал Хорнер Daily Mail.