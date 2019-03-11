Официально: в новом сезоне Формулы-1 будут начислять 1 очко за быстрейший круг

Ранее сообщалось, что руководство Формулы-1 планирует вернуть в чемпионат правило, согласно которому автор быстрейшего круга в гонке получал бы одно очко. Эту идею поддерживали и непосредственно в ФИА. Теперь этот план утверждён официально, сообщает пресс-служба Ф-1.

При этом в правиле отмечается, что балл за самый быстрый круг будет присуждаться, только в случае если установивший его гонщик финиширует в топ-10. Заработанное очко будет зачисляться как в зачёт пилотов, так и в зачёт Кубка конструкторов. Таким образом, в чемпионате будет разыграно дополнительно 21 очко.

Отметим, в последний раз подобное практиковалось в 1959 году. Правило начисления одного очка за лучший круг существовало с 1950 по 1959 год.