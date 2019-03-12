В сезоне Формулы-1 2020 года скорее всего будет не меньше 21 гонки

По словам главы Формулы-1 Чейза Кэри, в календаре Формулы-1 2020 года вряд ли будет менее 21 гонки. Также у него спросили, может ли в следующем сезоне «Королевских гонок» снизиться количество гонок.



«Всё возможно. На сегодня у нас больше гонок, чем мы можем вместить. Мне кажется, что будет трудно отбирать их для календаря. Мы ещё не довели всё это единого знаменателя, но, безусловно, интерес, который есть к Формуле-1 сейчас, даст нам варианты того, как мы будем заполнять календарь», — ответил Кэри RaceFans.



Ранее Чейз назвал приоритеты Формулы-1 на 2019 год.



«Главный приоритет не только продолжать лидировать в плане технологий, но и показывать людям, что мы достигли огромной эффективности в плане развития гибридных силовых установок. Будем продолжать работу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.



Второй приоритет — донести до всех, что Формула-1 — спорт для всех. Это значит, что и у женщин есть возможность участвовать как на трассе, так и за её пределами. Мы нацелены на то, чтобы развивать Формулу-1 во всех уголках мира. Хотим, чтобы чемпионат сохранил магию и очарование, но вместе с тем стал более открытым", — сказал Кэри.