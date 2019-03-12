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В «Феррари» показали ливрею болида на Гран-при Австралии

В «Феррари» показали ливрею болида на Гран-при Австралии
Авто / Формула-1

В «Феррари» показали ливрею болида, которая будет использоваться на Гран-при Австралии. Как и анонсировалось ранее, на машине будут отсутствовать логотипы Mission Winnow, являющегося инициативной компанией табачного холдинга Philip Morris.

В «Скудерии» вынуждены были прибегнуть к удалению логотипа, так как департамент здравоохранения Австралии выступил против использования соответствующей символики, даже невзирая на заверения «Феррари» о том, что она не имеет ничего общего с рекламой табачной продукции.

Обновлённая ливрея, за исключением вынужденного удаления логотипов Mission Winnow, не сильно отличается от той, которую фанаты видели на предсезонных тестах.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».

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