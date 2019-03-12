Квят: конечно, я хочу выступать в «Ред Булл» и могу поладить с Ферстаппеном

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что в будущем он хотел бы вновь попробовать силы в составе «Ред Булл». По словам россиянина, он бы мог поладить с лидером австрийской команды Максом Ферстаппеном.

«Хотел бы я выступить вместе с Ферстаппеном в составе «Ред Булл»? Я могу с ним отлично поладить. Испытываю к нему большое уважение за то, чего он достиг в Формуле-1 в столь раннем возрасте. В любом случае перспектива выступлений с ним в одной команде очень заманчива, и это было бы отличным вызовом.

Но сейчас я являюсь пилотом «Торо Россо». Люди здесь заслуживают того, чтобы ждать от меня лучших выступлений, и я отдам всего себя. Сейчас я не могу думать о следующем шаге, но, конечно, я хочу выступать за «Ред Булл», — приводит слова Квята Racingnews365.

Даниил Квят защищал цвета «Ред Булл» в 2015–2016 годах. В ходе сезона-2016 россиянина в команде заменил именно Ферстаппен.