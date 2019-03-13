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Тост: никогда не пойму ухода Риккардо из «Ред Булл» в «Рено»

Тост: никогда не пойму ухода Риккардо из «Ред Булл» в «Рено»
Авто / Формула-1

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подчеркнул, что никогда не поймёт решения Даниэля Риккардо уйти из «Ред Булл» в «Рено». По словам Тоста, он считает, что Риккардо сделал неправильный выбор.

«На мой взгляд, Даниэль Риккардо сделал неправильный выбор, но это только моё мнение. Уйти из «Ред Булл» в другую команду — я никогда не понимал этого и не пойму. Но будущее покажет, был ли Даниэль прав в своём решении.

Нужно сделать верный выбор, хотите вы получить отличную атмосферу в команде или всё же хотите выигрывать гонки. Когда вы выигрываете, атмосфера чаще всего не лучшая. Нельзя получить всё. Ты можешь создавать атмосферу дома, с женой или девушкой. Но не в боксах. Это моё мнение», — приводит слова Франца Тоста Autosport.

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