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Проект регламента Формулы-1 на 2021 год будет представлен 26 марта

Проект регламента Формулы-1 на 2021 год будет представлен 26 марта
Авто / Формула-1

ФИА и FOM представят проект правил чемпионата Формулы-1 2021 год уже в конце марта. Об этом было сказано на пресс-конференции президента ФИА Жана Тодта и исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри.

Презентация состоится в рамках заседания Стратегической группы и Комиссии Формулы-1 в Лондоне 26 марта.

«К тому времени мы должны быть готовы представить полный список правил. С коммерческой и финансовой сторон, за которую отвечает Формула-1, будет введён контроль расходов. Это новая инициатива, и она нашла далеко продвинулась в обсуждении.

У нас есть регламент на двигатели, которые были отправлены командам несколько дней назад. И у нас есть регламент на шасси, и предложения по управлению чемпионатом. Мы работаем над всем этим, и должны быть готовы предоставить весь список на обсуждение с командами 26 марта», — цитирует Жана Тодта RaceFans.

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