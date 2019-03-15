Проект регламента Формулы-1 на 2021 год будет представлен 26 марта

ФИА и FOM представят проект правил чемпионата Формулы-1 2021 год уже в конце марта. Об этом было сказано на пресс-конференции президента ФИА Жана Тодта и исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри.

Презентация состоится в рамках заседания Стратегической группы и Комиссии Формулы-1 в Лондоне 26 марта.

«К тому времени мы должны быть готовы представить полный список правил. С коммерческой и финансовой сторон, за которую отвечает Формула-1, будет введён контроль расходов. Это новая инициатива, и она нашла далеко продвинулась в обсуждении.



У нас есть регламент на двигатели, которые были отправлены командам несколько дней назад. И у нас есть регламент на шасси, и предложения по управлению чемпионатом. Мы работаем над всем этим, и должны быть готовы предоставить весь список на обсуждение с командами 26 марта», — цитирует Жана Тодта RaceFans.