Проблема с мотором на болиде Гасли оказалась несерьёзной

Мотористы «Хонды» заверили, что перебои в работе силового блока на болиде «Ред Булл» Пьера Гасли не носят серьёзного характера. Француз почувствовал потерю мощности в конце второй тренировки. Инженеры «Хонды» быстро провели необходимые проверки и обнаружили только мелкую проблему, которая не должна повлиять на выступление Гасли в оставшейся части уик-энда, сообщает Autosport.



«Возникла маленькая потеря мощности на последнем круге, так что мы решили заехать в боксы, чтобы её изучить», — рассказал Гасли.



Во второй тренировке Гран-при Австралии Пьер показал четвёртый результат, его напарник Макс Ферстаппен занял третье место.