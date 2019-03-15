Боттас: ощущения от машины были лучше, чем на тестах

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1. Во второй сессии Боттас показал второе время.



«Ощущения от машины были лучше, чем на тестах. Мы не привезли сюда много новинок, но смогли всё оптимизировать. Это был солидный день для первого дня сезона, но результаты в пятницу не имеют значения. Мы ещё не видели максимального уровня любой другой команды. Мы представляем, сколько можем прибавить к квалификации, но не знаем, сколько прибавят другие. Будет интересно взглянуть на завтрашнюю квалификацию», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».