Боттас: мы смогли добиться определённых успехов

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял вторую позицию, уступив напарнику — Льюису Хэмилтону. Боттас остался доволен результатом, отметив, что с нетерпением ждёт гонки.



«Мы действительно смогли добиться определённых успехов, у меня была очень сложная третья тренировка, но мы смогли изменить положение вещей к квалификации.



Первый круг третьего сегмента был действительно отличным, мне очень понравился результат. Однако этого не хватило для поула, Льюис выполнил отличную работу в конце квалификации, а я совершил ошибку на втором секторе во время второй попытки. Как бы то ни было, получилось здорово, с нетерпением жду завтрашней гонки», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.