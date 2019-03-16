В «Уильямсе» признали, что машина медленнее, чем ожидалось

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала, что в Гроуве ждали сложного старта сезона, но призналась, что скорость болида даже хуже, чем предполагалось.

«Это не тот старт сезона, на который мы надеялись, но, наверное, таким мы его ожидали увидеть. Знали, что будет тяжело. Но мы не думали, что будем настолько медленными, отыграться будет непросто.

Но мы в «Уильямсе» продолжаем борьбу и не будем сдаваться до тех пор, пока не добьёмся лучшей скорости. Нам нужно это сделать, ведь у нас есть отличные пилоты в лице Джорджа Расселла и Роберта Кубицы", — приводит слова Уильямс RaceFans.



По итогам квалификации Гран-при Австралии пилоты «Уильямса» замкнули протокол. Кубица отстал от обладателя поула на 5,5 секунды, а Расселл — на 3,8 секунды.