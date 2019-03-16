Кубица надеется, что на устранение проблем «Уильямса» потребуется 2–3 месяца

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не стал давать конкретных прогнозов относительно того, когда болид британской команды совершит прогресс и станет более-менее конкурентоспособным. Вместе с тем поляк выразил надежду, что на устранение фундаментальных проблем потребуется 2–3 месяца.

«Не хочу называть какие-то конкретные цифры, поскольку в минувшем сезоне мы понимали главные проблемы болида даже раньше, чем теперь, но весь год наша форма оставалась более-менее одинаковой. Я не берусь предсказывать, что на исправление машины понадобится 2–3 месяца, сейчас никто не сможет определить точные сроки. Надеюсь, что это займёт лишь 2–3 месяца, но не могу сказать, так ли это будет в действительности», — приводит слова Кубицы RaceFans.

Напарник Роберта Кубицы Джордж Расселл подчеркнул, что «Уильямс» страдает от фундаментальной проблемы в конструкции машины, и выразил уверенность, что на её исправление потребуется несколько месяцев.