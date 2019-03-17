Боттас: это моя лучшая гонка в карьере

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший победу на Гран-при Австралии, прокомментировал успех, отметив, что гонка в Мельбурне стала для него лучшей в карьере.

«Даже не знаю, что сейчас произошло. Старт получился очень хорошим, это моя лучшая гонка в карьере. Чувствовал себя отлично, и всё было под полным контролем. Машина была великолепна, мне оставалось просто получать удовольствие. Правило начисления одного очка за быстрейший круг новое. У меня был сильный темп, и я должен был его взять. Очень счастлив и с нетерпением жду следующего этапа», — приводит слова финского пилота BBC.

Вторым в гонке Гран-при Австралии финишировал напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».