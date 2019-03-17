Тост: Даниил провёл фантастическую гонку

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австралии, где Даниил Квят финишировал 10-м, а Александер Албон — 14-м.



«Прежде всего хочу поздравить „Хонду“ с финишем на подиуме вместе с „Ред Булл“. Это, определённо, большой успех, и они заслужили такой результат. Что же до нашей гонки, то мы стартовали с 13-го и 15-го мест и решили выбрать для пилотов разные стратегии: Алекс стартовал на мягких шинах, а Даниил — на жёстких. Это оказалось верным решением, потому что дало возможность быть гибкими со стратегией. Даниил провёл фантастическую гонку и набрал очко — мы не должны забывать, что он полтора года не был в кокпите, так что вернуться и успешно бороться в топ-10 — это хороший знак на оставшуюся часть сезона.



Алекс тоже проделал хорошую работу, потому что это была его первая гонка в Ф-1, а здесь непростая трасса. Как бы то ни было, он не допустил никаких ошибок и многое изучил в ходе уик-энда. После первого гоночного уик-энда мы чувствуем, что располагаем сильной техникой, так что я настроен оптимистично на следующие гонки», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».