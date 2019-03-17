Бинотто объяснил командную тактику и отказ от пит-стопа Леклера ради БК

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не разрешила Шарлю Леклеру атаковать Себастьяна Феттеля в борьбе за четвёртое место на Гран-при Австралии.



«Когда Феттель совершил пит-стоп и заехал за „медиумом“, у него не было сцепления, на которое он рассчитывал, и его атаковал Ферстаппен. После этого мы решили сохранить его позицию на трассе. Для нас не имело никакого смысла, чтобы Леклер атаковал Феттеля. Мы решили довезти машину до финиша. Феттель берёг шины до конца, и, думаю, где-то за десять кругов до финиша мы решили не рисковать и сохранять позиции, чтобы машины доехали и набрали очки», — приводит слова Бинотто GPBlog.



Также глава «Феррари» объяснил, почему команда не позвала Леклера в боксы на второй пит-стоп. Монегаск наверняка остался бы впереди шедшего шестым Кевина Магнуссена и получил бы хороший шанс набрать бонусное очко благодаря быстрейшему кругу.



«Нам важнее было довезти машину до финиша и набрать очки. Иногда есть гонки, в которых ты неидеален, но все равно важно набирать очки. Это и был наш выбор. Мы ещё изучим это решение, но оно было принято по такой причине», — сказал Бинотто.

Леклер: мне сказали сохранять позиции