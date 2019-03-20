Хэмилтон: не знаю, в чём была проблема «Феррари», но они станут сильнее

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон затрудняется ответить на вопрос, с чем было связано слабое выступление «Феррари» на Гран-при Австралии, но вместе с тем он уверен, что «Скудерия» обязательно прибавит в дальнейшем.

«Никто не ожидал, что разрыв будет настолько большим. Анализ показывал, что „Феррари“ впереди, но в этот раз это очевидно было не так. Не могу сказать точно, с чем было связана потеря их скорости. Что же касается нас, то мы делали стандартную для себя работу, а команда на протяжении уик-энда сработала исключительно.

Повторюсь, не знаю, с чем была связана проблема «Феррари», но уверен, что они вернутся сильными, так что нам нужно оставаться на высоте", — приводит слова Хэмилтона Crash.

