Вольф: заменить Уайтинга будет невозомжно

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о смерти гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга, отметив, что заменить того будет практически невозможно.

«Думаю, что заменить его будет невозможно. Я общался с Россом Брауном по пути к стартовой решётке, и он сказал, что только сейчас в Формуле-1 стало понятно, как много делал Чарли. Это включало в себя такие обычные вещи, как беспокойство о расположении камер в опасных местах и так далее, это то, о чём упомянул Росс. Уайтинг выполнял уйму работы. Формуле-1 в будущем придётся принять трудное решение, и думаю, что заменить Чарли будет невозможно. Но кому бы ни досталась его должность, мы должны будем поддержать его», — приводит слова Вольфа Autosport.