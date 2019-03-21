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Райкконен: я подписал контракт с «Феррари» ещё в 2005 году

Райкконен: я подписал контракт с «Феррари» ещё в 2005 году
Авто / Формула-1

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что контракт с «Феррари» на сезон 2007 года он подписал ещё во время выступлений за «Макларен» в 2005 году.

«Я подписал контракт с «Феррари» ещё в 2005 году. Удивительно, что это держалось в тайне так долго. Очень часто я узнавал о происходящем в команде из прессы, а не от представителей самой «Феррари».

В 2010 году не было никакого смысла переходить в другую команду. Это стоило бы мне определённой суммы. Я не так глуп, чтобы подписывать соглашение за меньшие деньги. Мне это не было интересно. Я устал от политики и был рад уйти. В другой ситуации меня, скорее всего, уже бы не было в Формуле-1»,- приводит слова Кими Райкконена Motorsport-Total.

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