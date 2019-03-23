Алонсо проведёт тесты с «Маклареном» или в апреле, или в августе

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, который после ухода из серии сохранил должность в «Макларене», всё ещё не определился со временем участия в тестах Формулы-1.

Теоретически испанец может поучаствовать в шинных тестах в Бахрейне, которые состоятся на автодроме «Сахир» после завершения Гран-при Бахрейна. Их старт намечен на 2 апреля, однако уже 3 апреля команда Алонсо в WEC будет принимать участие в тестах на автодроме «Поль Рикар», так что очевидно, что график Фернандо получается очень плотным, но полностью этот вариант не исключается.

В майских тестах в Барселоне Фернандо не сможет принять участие по причине занятости в тестах Indycar, которые будут предварять гонку «500 миль Индианаполиса». Наиболее приемлемым вариантом остаются тесты в Венгрии, проведение которых запланировано на 6–7 августа, сообщает Marca.