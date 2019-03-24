Машины IndyCar в Остине оказались значительно медленнее болидов Ф-1

23 марта на трассе «Америк» в Остине (штат Техас, США) состоялась квалификация гонки IndyCar. Автодром в Остине впервые принимает этап IndyCar. Победителем квалификации стал пилот Team Penske Уилл Пауэр. Для завоевания поула ему хватило времени 1.46,018 секунды.

Это почти на 14 секунд медленнее, чем время пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на прошлогодней квалификации Формулы-1 в Остине. Тогда британцу для завоевания поула потребовалось показать время 1.32,237 секунды. При этом стоит отметить, что Стоффель Вандорн, показавший в квалификации Гран-при США Формулы-1 2018 года худшее время, более чем на 10 секунд превзошёл нынешний результат Уилла Пауэра. Таким образом, можно констатировать, что машины IndyCar на трассе «Америк» оказались значительно медленнее болидов Формулы-1.