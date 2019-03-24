Росберг сначала был напуган возвращением Михаэля Шумахера

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг вспомнил о своей совместной работе с Михаэлем Шумахером в 2010-2012 годах в составе команды «Мерседес».



«Моей первой мыслью был страх. Это было безумием, никто не ожидал такого поворота событий, даже я. У меня были сомнения по поводу успеха.



Иногда Михаэль был очень быстр, особенно под дождём. Он несколько раз показал такие выступления, которые мне казались чем-то невероятным. Михаэль был будто с другой планеты. Но, разумеется, это не помогло, поскольку мы были плохи как команда», — приводит слова Нико Росберга Auto Motor und Sport.



Михаэль Шумахер закончил карьеру в 2012 году, его место в составе команды занял британский пилот Льюис Хэмилтон. Первый чемпионский титул немецкая команда взяла год спустя — в 2014 году.