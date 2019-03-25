Йоханссон: частные команды в Формуле-1 — клоуны, делающие шоу

Бывший пилот «Формулы-1» Стефан Йоханссон заявил, что внедрение гибридных моторов в Формуле-1 и в чемпионатах мира по гонкам на выносливость было ошибкой. Также он раскритиковал частные компании, сказав, что у них нет шансов на успех.

«Введение гибридных силовых установок нанесло больше ущерба, чем все другие правила вместе взятые. Почему-то из-за текущих тенденций в мире было решено, что будущее автомобильной промышленности должно стать частью Формулы-1.

Автопроизводители оказывали давление на ФИА. В итоге Формуле-1 и WEC смирились, им пришлось. Сейчас частные компании являются обычными клоунами, которые делают шоу. У них нет шансов даже на победу в гонке, не говоря о чемпионате. Формула-1 застряла с тремя командами, которые могут побеждать.

Формула-1 превратилась в соревнование моторов, оно отталкивает производителей», — приводит слова Йоханссона F1i.