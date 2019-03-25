Руководство «Хонды» планирует начать побеждать в Формуле-1 к лету

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото сообщил, что руководство компании поставило цель одержать первую победу в «Королевских гонках» к лету 2019 года. Японский производитель поставляет двигатели командам «Ред Булл» и «Торо Россо». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место в Гран-при Австралии, которым открылся новый сезон.

«Это очень важный год, мы впервые начали сезон сразу с двумя командами в гибридную эру. Сейчас у нас есть шанс добиться побед.

Мы надеемся, что так и будет. Рассчитываем, что начнём побеждать к лету. По крайней мере нам этого хотелось бы.

Не хотим ставить слишком низкие ожидания. В гонках важен результат, вся работа отображается в результате. Нам ещё нужно доработать технологии, чтобы двигатели работали лучше. Пока что мы честно признаём, что ещё не достигли уровня силовых установок «Феррари» и «Мерседеса», — приводит слова Ямамото GPToday.