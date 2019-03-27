Глобальные изменения в Формуле-1 на 2021 год пока не утвердили

В Лондоне завершилась масштабная встреча Liberty Media и всех десяти команд Формулы-1, сообщает RaceFans. По её итогам стало известно, что руководство чемпионата и его участники не смогли прийти к полному согласию по изменению спортивного и технического регламента, который должен быть внедрён с 2021 года. Тем не менее, известно, что в целом участники встречи остались довольны предложениями Liberty Media.

В рамках мероприятия были проведены презентации для Стратегической группы (с участием всех команд), а также комиссии Формулы-1 с представителями трасс и спонсоров. Голосования по глобальным вопросам не состоялись, но в планах проведение подобных встреч вплоть до июня. Именно к этому сроку и должен быть разработан окончательный регламент на сезон-2021.

Также итогом встречи стало то, что Формула-1 пошла на ряд небольших уступок «Мерседесу» и «Феррари». Кроме того, были одобрены мелкие изменения в регламент на следующий сезон. Они будут утверждены на Всемирном совете ФИА.