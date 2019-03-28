Марко: болид «Ред Булл» ещё далёк от оптимального состояния

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что болид команды ещё далёк от идеальной формы. Во время первого Гран-при сезона в Австралии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место.

«У нас был идеальный уик-энд в Мельбурне в контексте работы двигателя. Он работал плавно с первого дня. Также я бы отметил адаптируемость, управляемость и всё остальное.

Что касается шасси, то по-прежнему есть над чем работать. Отчасти это происходит из-за того, что мы не работали с полным аэродинамическим пакетом в Барселоне, так как Гасли разбил важные части. Мы зашли слишком далеко при выборе жёстких настроек шасси. Вы могли видеть это на третьей практике с Ферстаппеном. От третьего до четвёртого поворотов колёса вели себя как сумасшедшие, он оставлял на асфальте чёрные полосы, словно это был автомобиль для ралли-кросса.



Пока мы далеки от оптимального состояния шасси. Но нет ничего, что невозможно устранить в сжатый промежуток времени», — цитирует Марко Autosport.