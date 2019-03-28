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Тиктум проведёт один день тестов в составе «Ред Булл»

Тиктум проведёт один день тестов в составе «Ред Булл»
Авто / Формула-1

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Дэн Тиктум отработает с австрийской командой Формулы-1 один день на тестах после Гран-при Бахрейна. Тиктум будет работать с «Ред Булл» 3 апреля, а 2 апреля за руль RB15 сядет голландский гонщик команды Макс Ферстаппен.

Для Тиктума это будет первый опыт управления болидом Формулы-1. В сезоне-2018 британец занял второе место в Европейской Формуле-3 и не сумел набрать достаточное количество баллов для получения суперлицензии, позволяющей выступать в Формуле-1. Сезон-2019 Тиктум проведёт в японской Супер Формуле. «Ред Булл» может рассматривать Дэниела как кандидата на место в «Торо Россо» в сезоне-2020 Формулы-1.

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