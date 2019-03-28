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Алекс Линн заменит Нельсона Пике-младшего в «Ягуаре»

Алекс Линн заменит Нельсона Пике-младшего в «Ягуаре»
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Пилот команды Формулы-Е «Ягуар» Нельсон Пике-младший покинул команду в середине сезона, его место займёт британский гонщик Алекс Линн. Причиной такого решения стала неудовлетворённость обеих сторон показываемыми в текущем сезоне результатами.

В последних трёх гонках Нельсон Пике не смог добраться до финиша. Всего на шести первых этапах Пике только один раз удалось финишировать в очковой зоне — на 10-й позиции.

«Мне понравилось работать в «Ягуаре» в течение последних полутора сезонов, но результаты нынешнего чемпионата не оправдали ожиданий как моих, так и команды», — приводит слова Пике пресс-служба серии.

«Мы смогли сделать большой шаг вперёд, когда Нельсон Пике присоединился к нам в четвёртом сезоне серии. Он смог достичь для нашей команды сильных результатов, однако последние показатели не оправдали ожиданий как его, так и команды. Мы хотим воспользоваться возможностью поблагодарить Нельсона за ту тяжёлую работу, что он проделал с тех пор, как присоединился к нам полтора года назад. Он внёс большой вклад в развитие автомобиля», — добавил руководитель «Ягуара» Джеймс Барклай.

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