Алонсо примет участие в шинных тестах в Бахрейне в составе «Макларена»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо вернётся за руль болида «Макларен» на предстоящих тестах, которые состоятся на следующей неделе в Бахрейне, сообщает пресс-служба команды. В основных тестах примут участие Карлос Сайнс и Ландо Норрис, являющиеся боевыми пилотами команды, а в тестах шин «Пирелли», которые пройдут там же, в Бахрейне, примет участие Фернандо Алонсо, который отработает во вторник, 2 апреля, и 3 апреля после обеда — утренняя сессия достанется Карлосу Сайнсу. Таким образом, команда выставит на предстоящих тестах два болида: один — специальный для шинных тестов, второй — боевой MCL34.



Напомним, ранее стало известно об участии в тестах в Бахрейне сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилота гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера.



2 апреля Шумахер будет работать с «Феррари», а на следующий день его сменит Себастьян Феттель. 3 апреля сын Михаэля Шумахера пересядет за болид команды «Альфа Ромео». Отметим, Мик Шумахер впервые будет пилотировать современный болид Формулы-1.