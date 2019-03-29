Ферстаппен предложил отказаться от DRS

Пилоты «Ред Булл» и «Мерседеса» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон соответственно, прокомментировали появление на Гран-при Бахрейна третьей зоны DRS, неожиданно выступив с инициативой в будущем отказаться от системы DRS.

«Наверное, не все хотят видеть обгоны, которые случаются благодаря DRS. Я был бы не против отказаться от системы. Но всё же на данный момент это хорошее решение для тех трасс, на которых обгонять в нормальных условиях невозможно. Что касается появления третьей зоны DRS на автодроме в Бахрейне, то её всегда можно сделать короче. На протяжении нескольких лет мы увеличивали зоны DRS. Может, теперь пришло время сократить их», — приводит слова голландца RaceFans.

Поделился мыслями о DRS и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«В целом, эта система — некий пластырь, избавляющий нас от скучных гонок, появление которых стало следствием конструкции нынешних болидов. Но что есть, то есть. Но сейчас невозможно внести фундаментальные изменения в машины и необходимо искать пути упрощения гонок», — сказал британец.

